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Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) katılmak isteyen binlerce polis adayı, 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Türkiye genelinde, güvenlik güçlerine katılmak isteyenlerin yoğun ilgisi, bu başvuruların tarihini merak konusu haline getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ekim 2023, 09:28 Güncelleme 09 Ekim 2023, 09:28
Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

Polis adayları, hayallerindeki mesleğe adım atmaya bir adım daha yaklaşabilmek için 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularını heyecanla bekliyorlar. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan başvuru ve sınav takvimi, polis adaylarının büyük bir merakla beklediği bir konu haline gelmiş durumda. İşte, 31. Dönem POMEM başvuruları hakkında son bilgiler...

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.

30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

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