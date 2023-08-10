Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı alımı başvuru şartları

İş arayışında olan vatandaşlar için umut ışığı olan İŞKUR, yeni bir alım haberiyle gündemi aydınlattı. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyuran İŞKUR, iş arayan binlerce kişinin ilgi odağı haline geldi. Bu alım haberleri, hem iş arayan vatandaşlar hem de sağlık sektörüne adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

İŞKUR'un ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı alım ilanı, hem istihdam sağlama hem de nitelikli personel ihtiyacını karşılama amacını taşıyor.