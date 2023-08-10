Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı alımı başvuru şartları

İş arayışında olan vatandaşlar için umut ışığı olan İŞKUR, yeni bir alım haberiyle gündemi aydınlattı. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyuran İŞKUR, iş arayan binlerce kişinin ilgi odağı haline geldi. Bu alım haberleri, hem iş arayan vatandaşlar hem de sağlık sektörüne adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
İŞKUR'un ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı alım ilanı, hem istihdam sağlama hem de nitelikli personel ihtiyacını karşılama amacını taşıyor.
İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak
Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil fark etmeksizin güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, hastane kadrosuna hasta danışmanı alımı yapılacağını belirtti. Bu pozisyon için en az 11.402 TL maaş ile personel alımı yapılacak.
Başvuru Şartları Neler?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirlenen şartları sağlaması gerekmektedir. Adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekildedir:
- En az ilkokul mezunu olması,
- Microsoft Office programlarını kullanabilmesi,
- Etkili iletişim kurabilmesi,
- Hasta ve hasta yakını psikolojisine önem vermesi,
- Hizmet sunumunda hasta memnuniyetini gözetmesi,
- Ekip ruhuna sahip olması,
- Yoğun çalışma temposuna uyum sağlaması,
- Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olması,
- Kişisel görünüm ve bakıma dikkat etmesi,
- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması.