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    • Memur
    • 31.05.2023 08:01
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    • 31.05.2023 08:01
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için branş ve kadro bilgileri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bakanlık bünyesine 2.750 işçi istihdamı sağlayacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2.750 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilenler!

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ilerleyen günlerde alınmaya başlanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

        BAKAN NEBATİ'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

        Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Bakan Nebati şunları söyledi;

        "Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

        Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."
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        Haberler Memur Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.750 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
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