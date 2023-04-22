HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI personel alımı şartları neler? 2750 personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli kadrolara 2750 personel alımı yapılacak. Bayram müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurdu. Verilen müjde sonrası en sık aratılanlar arasında Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...