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    • Memur
    • 22.04.2023 09:58
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    • 22.04.2023 09:58
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    HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI personel alımı şartları neler? 2750 personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında 2750 personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2750 personel alımı ne zaman?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli kadrolara 2750 personel alımı yapılacak. Bayram müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurdu. Verilen müjde sonrası en sık aratılanlar arasında Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADROLAR

    60 Defterdarlık Uzman Yardımcısı,

    40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı,

    10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı

    40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı

    20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

    2700 Gelir Uzman Yardımcısı

        BAKAN NURETTİN NEBATİ MÜJDEYİ VERDİ!

        Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Başvuru tarihleri hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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        Haberler Memur HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI personel alımı şartları neler? 2750 personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı...
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