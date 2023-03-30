Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım ilanı

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım ilanında bulunuldu. İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır ifadeleri kullanıldı.



İlanda şu bilgiler yer aldı:

Başvuru Şartları:

Genel şartlar:

• 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

• Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1988 sonrası olanlar) doldurmamış olmak,

• Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kurumundan alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlamadan önce sunmaları gerekmektedir.)



Özel şartlar:

• Ön lisans mezunu olmak,

• 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek,

• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiya sisteminde çalışmaya engel durumu olmamak,

• Boy uzunluğunun santimetre(cm) cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

• Erkekler için 175 cm, kadınlar için 170 cm'den kısa olmamak.