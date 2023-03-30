Ege İhracatçı Birlikleri personel alım duyurusu

Ege İhracatçı Birlikleri personel alım duyurusunda bulundu.



İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 15 (Onbeş) personel alınacaktır.

İlanda şu bilgiler yer aldı:

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 15 (Onbeş) personel alınacaktır.



2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak, e) Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak, h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Yabancı dil bilgisinden Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2021-2022-2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak k) 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak. l) Engelli Personel alımı için 2020 ve 2022 Yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.