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    • Memur
    • 25.03.2023 22:47
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    • 25.03.2023 22:47
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    Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı müjdesi Bakan Bozdağ açıkladı! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

    18 bin 305 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman alınacak sorusu en sık aratılanlar arasıda yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? İşte tarih ve şartlar...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı müjdesi

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. İşte detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI!

    Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyuran Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi.

    ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde başvuru tarihlerinim duyruulması bekleniyor.

        PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuzun yayınlanmasıyla adaylarda özel ve genel başvuru şartları aranacak. Geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

        Türk Vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
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        Haberler Memur Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı müjdesi Bakan Bozdağ açıkladı! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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