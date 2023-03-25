Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı müjdesi Bakan Bozdağ açıkladı! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI!
Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyuran Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi.
ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde başvuru tarihlerinim duyruulması bekleniyor.