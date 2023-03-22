Haliç Üniversitesi 102 öğretim üyesi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 102 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Haliç Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru için;

Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı),

Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör Kadrosu İçin),

YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi,

Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

Kimlik Kartı Fotokopisi

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Adli Sicil Belgesi

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