EGM Polis Akademisi Başkanlığı 75 akademik personel alacak

EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte EGM Polis Akademisi Başkanlığı akademik personel alım ilanı için bilgiler

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Bölümü ile Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), İzmir Rüştü Ünsal PMYO, Kastamonu PMYO, Kırıkkale PMYO, Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO, Sivas PMYO, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM Müdürlüklerine Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) Öğretim Elamanı alınacaktır.



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