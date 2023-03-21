Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 21.03.2023 07:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2023 07:48
    ABONE OL

    EGM Polis Akademisi Başkanlığı 75 akademik personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan EGM Polis Akademisi Başkanlığı 75 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Polis Akademisi 75 akademik personel alacak

    EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte EGM Polis Akademisi Başkanlığı akademik personel alım ilanı için bilgiler

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Bölümü ile Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), İzmir Rüştü Ünsal PMYO, Kastamonu PMYO, Kırıkkale PMYO, Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO, Sivas PMYO, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM Müdürlüklerine Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) Öğretim Elamanı alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Memur EGM Polis Akademisi Başkanlığı 75 akademik personel alacak
        loading
        SON DAKİKA