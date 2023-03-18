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    • Memur
    • 18.03.2023 17:21
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    • 18.03.2023 17:21
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    Erzurum Teknik Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak

    Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Erzurum Teknik Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayınız
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