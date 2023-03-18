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    • Memur
    • 18.03.2023 17:31
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    • 18.03.2023 18:46
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    Alanya Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan "Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı" dikkat çekti.

    Alanya Üniversitesi Üniversitesi personel alıyor

    Alanya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Alanya Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayınız
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