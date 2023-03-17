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    • Memur
    • 17.03.2023 17:19
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    • 17.03.2023 17:19
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    Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı dikkat çekti.

    Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

    Ankara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
    Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.
    KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu
    sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
    Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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