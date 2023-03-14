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    • Memur
    • 14.03.2023 16:57
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    • 14.03.2023 16:57
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 sözleşmeli personel alacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 165 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler

    Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 165 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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