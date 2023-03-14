Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 165 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler



Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 165 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



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