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    • Memur
    • 10.03.2023 20:10
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    • 10.03.2023 20:10
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    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bilecik’te üniversite 12 sözleşmeli personel alacak

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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