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    • Memur
    • 27.02.2023 18:21
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    • 27.02.2023 18:21
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    Bursa Uludağ Üniversitesi 78 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi 78 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Uludağ Üniversitesi 78 sözleşmeli personel alacak

    Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 78 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 78 (yetmiş sekiz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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