Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın