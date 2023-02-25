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    • Memur
    • 25.02.2023 12:38
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    • 25.02.2023 12:38
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık 25 sözleşmeli personel alacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    1. GENEL AÇIKLAMALAR

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 16 (on altı) Sözleşmeli Destek Personeli, 3 (üç) Sözleşmeli Teknisyen ve 6 (altı) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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