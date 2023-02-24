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    • Memur
    • 24.02.2023 15:47
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    • 24.02.2023 15:47
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    Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    Koç Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.
    Doçent kadrosu için:
    • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
    • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
    • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
    • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan koşullardan birini sağlıyor olmak (RG, 23 Mart 2016, Sayı 29662).
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
    • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
    • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
    • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan koşullardan birini sağlıyor olmak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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