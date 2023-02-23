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    • Memur
    • 23.02.2023 10:54
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    • 23.02.2023 10:54
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    KTO Karatay Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi 13 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    KTO Karatay Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    KTO Karatay Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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