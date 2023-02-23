Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı 2023! JSGA başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartları ve kontenjanlar...

JSGA 57 MEMUR ALIMI YAPACAK! BAŞVURU HAKKINDA

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlıklar veya e-Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD'ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan kriterleri, puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak; Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet/öğrenim durumları transkript belgeleri veya uzmanlık/sertifika belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlıklar veya e-Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kendilerine verilen süre içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta (PTT Kargo) yoluyla başvurmaları gerekmektedir.