İstanbul Medipol Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

* Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve unvanların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:

* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK

formatlı özgeçmiş alınabilir.)

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın