Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sürekli işçilerin vinç operatörü, buldozer operatörü vs. gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı için bilgiler

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

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