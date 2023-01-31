Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

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