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    • Memur
    • 30.01.2023 15:38
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    • 30.01.2023 15:38
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    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 8 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
    - İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-veyonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.
    - Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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