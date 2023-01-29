2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 750 bin öğretmen...

Öğretmen atama kontenjanları Ocak ayının sonlarına doğru merak edilip araştırılıyor. Konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi. Peki, 2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı.
2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.