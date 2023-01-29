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    • 29.01.2023 16:21
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    2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 750 bin öğretmen...

    MEB öğretmen atama takvimi 2023 yılında sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2023 yılı öğretmen atama kontenjanları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

    Öğretmen atama kontenjanları Ocak ayının sonlarına doğru merak edilip araştırılıyor. Konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi. Peki, 2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

    ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı.

    2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi.

    Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.

        "ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

        Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada " Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

        Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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