2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? 750 bin öğretmen...

2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili Bakan Özer'den dikkat çeken açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.