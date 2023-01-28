Resmen açıklandı! EGM 10.000 polis alımı başvuru şartları nedir? Polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis nasıl olunur?

Polis olma arzusunda olanların beklediği haber resmen geldi. KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor.Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin kişilik polis kadrosu açıldı. İşte detaylar...
EGM 10.000 Polis Alımı Başvuru
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.
10 Bin Polis Alımı
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.