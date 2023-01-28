Resmen açıklandı! EGM 10.000 polis alımı başvuru şartları nedir? Polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis nasıl olunur?

Polis Nasıl Olunur?

Birçok genç, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için polis olmak istemektedir. Lise mezunu polis nasıl olunur? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık. Polis olmak için üç ayrı sınava giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ise; yazılı, sözlü ve fiziksel sınav olmak üzere ayrı ayrı yapılmaktadır. Polislik sınavlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şart koşulmaktadır. Diğer önemli bir şart ise, kişinin üniversite sınavından belirlenmiş olan baraj puanın üstünde almalarıdır.

Eğer bu baraj puanın altında bir not alırsanız polislik sınavlarına giremezsiniz. Her sene belirli tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar yapılmaktadır. Açıklanan sınav başvuru tarihini geciktirirseniz başvurunuz kabul olmayacaktır. Ve bunun yanında bir de istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteden sonra polis nasıl olunur? Sorusunun yanıtını hazırladık. Erkek polis şartları ve kadın polis şartlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.