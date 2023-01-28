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    • Memur
    • 28.01.2023 11:43
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    • 28.01.2023 11:46
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    Resmen açıklandı! EGM 10.000 polis alımı başvuru şartları nedir? Polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis nasıl olunur?

    Polis olmak isteyen adayların merakla beklediği detaylar geldi. KPSS sınavından istenen puanı alan kişiler polis olabilecek. Polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor.

    takvim.com.tr
    Resmen açıklandı! EGM 10.000 polis alımı yapıyor

    Polis olma arzusunda olanların beklediği haber resmen geldi. KPSS'den yeterli puanı alan polis adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor.Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin kişilik polis kadrosu açıldı. İşte detaylar...

    EGM 10.000 Polis Alımı Başvuru

    "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.

    10 Bin Polis Alımı

    Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

        Polis Alımı Şartları Neler?

        Türk vatandaşı olmak.

        Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

        Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

        KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

        Ceza almamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Polis Nasıl Olunur?

        Birçok genç, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için polis olmak istemektedir. Lise mezunu polis nasıl olunur? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık. Polis olmak için üç ayrı sınava giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ise; yazılı, sözlü ve fiziksel sınav olmak üzere ayrı ayrı yapılmaktadır. Polislik sınavlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şart koşulmaktadır. Diğer önemli bir şart ise, kişinin üniversite sınavından belirlenmiş olan baraj puanın üstünde almalarıdır.

        Eğer bu baraj puanın altında bir not alırsanız polislik sınavlarına giremezsiniz. Her sene belirli tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar yapılmaktadır. Açıklanan sınav başvuru tarihini geciktirirseniz başvurunuz kabul olmayacaktır. Ve bunun yanında bir de istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteden sonra polis nasıl olunur? Sorusunun yanıtını hazırladık. Erkek polis şartları ve kadın polis şartlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
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        Haberler Memur Resmen açıklandı! EGM 10.000 polis alımı başvuru şartları nedir? Polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis nasıl olunur?
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