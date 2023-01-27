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    • Memur
    • 27.01.2023 15:34
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    • 27.01.2023 15:34
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    İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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