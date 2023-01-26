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    • Memur
    • 26.01.2023 08:03
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    • 26.01.2023 08:03
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    DSİ 1273 personel alımı şartları neler, KPSS şartı var mı? DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? BRANŞ DAĞILIMI...

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi) bünyesine istihdam edilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular başlarken şartlar ve kadro dağılımı açıklandı. Peki DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? DSİ 1273 işçi alımı KPSS şartı var mı? İşte BRANŞ DAĞILIMI...

    takvim.com.tr
    DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından duyuruldu. Buna göre DSİ bünyesine 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını, branş dağılımını vb detayları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı.

    ''HAYIRLI, UĞURLU OLSUN''

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ personel alımı ile ilgili "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

    2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

    İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

    DSİ 1273 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI- KADROLAR!

    Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

        DSİ 1.273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11 Ocak 2023 tarihi itibariyle başladı.

        Adaylar başvurularını 23 Ocak tarihine kadar yapabilecek.

        Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

        DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR

        1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

        2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

        3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

        4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

        5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

        6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

        8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

        9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
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        Haberler Memur DSİ 1273 personel alımı şartları neler, KPSS şartı var mı? DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? BRANŞ DAĞILIMI...
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