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    • Memur
    • 24.01.2023 22:36
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    • 24.01.2023 22:36
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 16 Deniz Trafik Operatörü alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 16 Deniz Trafik Operatörü alım ilanı dikkat çekti.

    KEGM 16 Deniz Trafik Operatörü alacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 Deniz Trafik Operatörü alımı yapılacağı duyuruldu.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanı için bilgiler:

    Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

    Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

    Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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