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    • Memur
    • 21.01.2023 15:50
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    • 21.01.2023 15:50
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    Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak!

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak!

    Sermaye Piyasası Kurulu, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar, hangi alanlarda istihdam edilecekleri ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    İşte Sermaye Piyasası Kurulu personel alım ilanı için bilgiler:

    Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

    SINAVA KATILMA KOŞULLARI

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    2) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
    3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
    4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
    5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
    6) ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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