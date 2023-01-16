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    • Memur
    • 16.01.2023 15:37
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    • 16.01.2023 15:37
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    İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

    İzir Ekonomi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
    2- Özgeçmiş
    3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
    4- 2 adet vesikalık fotoğraf
    5- Nüfus cüzdanı örneği
    6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
    7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
    8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterlil iğine ilişkin belge
    9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
    10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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