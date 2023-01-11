Türk Standardları Enstitüsü sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli bilişim personellerinin mobil uygulama geliştirme uzmanı, kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TSE sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı için bilgiler

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

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