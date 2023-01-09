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    • Memur
    • 09.01.2023 15:58
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    • 09.01.2023 15:58
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    Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

    Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlisinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
    2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
    3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES EA'dan en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
    4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak.
    5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir.
    6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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