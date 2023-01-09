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    • Memur
    • 09.01.2023 15:52
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    • 09.01.2023 15:52
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    Mudanya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Mudanya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Mudanya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Mudanya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mudanya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    • Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
    • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
    • Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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