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    • Memur
    • 05.01.2023 15:26
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    • 05.01.2023 15:26
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    Millî Eğitim Bakanlığı 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan MEB 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alım ilanı dikkat çekti.

    MEB 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak

    MEB tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman yardımcılarının alımında KPSS puan şartı arandığı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte MEB milli eğitim uzman yardımcısı alım ilanı için bilgiler
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
    c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
    ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.
    d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
    e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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