Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 47 yasama uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak yasama uzman yardımcılarının sınavla alınacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TBMM Başkanlığı yasama uzman yardımcısı alım ilanı için bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, diğer puan türleri içinse hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Ekli listede belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden ekli listede belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,

5. 01.01.2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

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