Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 04.01.2023 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2023 10:15
    ABONE OL

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alım ilanı dikkat çekti.

    TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

    TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 47 yasama uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak yasama uzman yardımcılarının sınavla alınacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TBMM Başkanlığı yasama uzman yardımcısı alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
    2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, diğer puan türleri içinse hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    3. Ekli listede belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,
    4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden ekli listede belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,
    5. 01.01.2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    John Bolton’dan haddini aşan Erdoğan sözleri
    Haberler Memur Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak
        SON DAKİKA