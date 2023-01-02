Şırnak Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Şırnak Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

1) 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

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