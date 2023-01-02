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    • Memur
    • 02.01.2023 10:56
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    • 02.01.2023 10:56
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    Bingöl Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bingöl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Bingöl Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

    Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bingöl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye üniversitemiz www.bingol.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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