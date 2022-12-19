Branş dağılımı ve başvuru FORMU 2022! İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

İller Bankası 400 sözleşmeli personel alım ilanının ardından başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'deki ilana göre, sözlü sınav Ankara'da yapılacak. Peki İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadro dağılımı, maaşlar ve diğer merak edilenler!
İLLER BANKASI 400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı için başvurular 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu için aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak forma ulaşabilirsiniz.
https://www.ilbank.gov.tr/personelbasvuru/login
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar başvurularını "www.ilbank.gov.tr" internet adresi üzerinden yapacak.
Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderecekler.
İLLER BANKASI 400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sınav ANKARA'da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.
KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacak.
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,