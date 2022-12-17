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    • Memur
    • 17.12.2022 14:40
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    • 17.12.2022 14:40
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    Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacak!

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 personel alacak!

    Tarım ve Orman Bakanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

    Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere;
    Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlerde görev yapmak üzere büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi,
    Kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine Veteriner Hekim, Zirai Karantina Müdürlüklerine Ziraat Mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere Bitki Koruma Bölümü mezunu) alımı yapılacaktır.
    Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

    2022 YILINDA YAPILACAK PERSONEL ALIMI SAYISI
    Ziraat Mühendisi 167
    Veteriner Hekim 107
    Gıda Mühendisi 14
    Su Ürünleri Mühendisi 4
    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1
    Harita Mühendisi 7
    Avukat 7
    Diğer Teknik Personel (Kimyager) 3
    Sağlık Teknikeri 1
    Ziraat Teknisyeni 1
    Orman Muhafaza Memuru 48
    Büro Personeli 304
    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 267
    Destek Personeli (Şoför) 68
    Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 201
    Genel Toplam 1200

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacak!
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