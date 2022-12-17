Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere;

Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlerde görev yapmak üzere büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi,

Kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine Veteriner Hekim, Zirai Karantina Müdürlüklerine Ziraat Mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere Bitki Koruma Bölümü mezunu) alımı yapılacaktır.

Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2022 YILINDA YAPILACAK PERSONEL ALIMI SAYISI

Ziraat Mühendisi 167

Veteriner Hekim 107

Gıda Mühendisi 14

Su Ürünleri Mühendisi 4

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1

Harita Mühendisi 7

Avukat 7

Diğer Teknik Personel (Kimyager) 3

Sağlık Teknikeri 1

Ziraat Teknisyeni 1

Orman Muhafaza Memuru 48

Büro Personeli 304

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 267

Destek Personeli (Şoför) 68

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 201

Genel Toplam 1200

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