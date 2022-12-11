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    • Memur
    • 11.12.2022 14:07
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    • 11.12.2022 14:07
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    Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alım ilanı dikkat çekti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak

    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere devlet memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak devlet memurluğu ilanı için başvuruların 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
    2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS'ye girmiş olmak.
    3. "Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog" unvanlarında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; "İnşaat Teknikeri" unvanında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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