29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak? POMEM mülakat sınavı ne zaman 2022?

POMEM sınavı için geri sayım başladı. POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, POMEM mülakat sınavı ne zaman? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak? İşte detaylar!
POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.