TUS EK TERCİH EKRANI ve KILAVUZ! 2022 TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS 2. dönem ek yerleştirme KONTENJANLARI!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercihleri ÖSYM duyurusunun ardından başladı. 2. dönem TUS ek tercih işlemi yapmak isteyenler internet arama motorlarında konuya ilişkin bir çok soruya yanıt arıyor. Peki 2022 TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS ek yerleştirme başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte TUS EK TERCİH EKRANI, KILAVUZ ve KONTENJANLARI!