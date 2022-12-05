TUS EK TERCİH EKRANI ve KILAVUZ! 2022 TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS 2. dönem ek yerleştirme KONTENJANLARI!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercihleri ÖSYM duyurusunun ardından başladı. 2. dönem TUS ek tercih işlemi yapmak isteyenler internet arama motorlarında konuya ilişkin bir çok soruya yanıt arıyor. Peki 2022 TUS ek tercih nasıl yapılır? TUS ek yerleştirme başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte TUS EK TERCİH EKRANI, KILAVUZ ve KONTENJANLARI!
👉2022-TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU
👉2022-TUS 2. DÖNEM UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI
TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.
TUS EK TERCİH NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.