Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 25.11.2022 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2022 11:16
    ABONE OL

    Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi 39 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 39 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Adayların; başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Memur Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
        SON DAKİKA