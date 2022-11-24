Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.

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