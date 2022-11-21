Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 21.11.2022 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 10:18
    ABONE OL

    Yargıtay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yargıtay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı dikkat çekti.

    Yargıtay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli bilişim personellerinin ağ uzmanı, veritabanı yöneticisi gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı için bilgiler
    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
    mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
    Haberler Memur Yargıtay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
        SON DAKİKA