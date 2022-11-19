Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sağlık sektöründe yer almak isteuyen binlerce aday konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve konu hakkında tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık bakanı Fahrettin Koca heyecanla beklenen personel alımı hakkında müjdeyi verdi! İşte konuyla ilgili yapıulan açıklama;
31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Detaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. Başvuru kılavuzu yayınladığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.