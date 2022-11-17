Türk-Alman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

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