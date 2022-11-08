İstinye Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,

4- YÖK Formatlı özgeçmiş,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

7- ALES Sonuç Fotokopisi,

8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),

9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın