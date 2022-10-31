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    • 31.10.2022 08:03
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    • 31.10.2022 08:03
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    Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu...

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. Bakan Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama sonrasında, sağlık ataması bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haber verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl?

    85 bin sağlık çalışanı alımı hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Bakan Koca açıklamasında, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." ifadelerine yer vermişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:

    "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

    Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."

    Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, Bakanlığın https://pbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan 85 bin personel alımı için başvuru şartları duyurulmadı. Herhangi bir resmi açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.
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